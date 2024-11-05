سلة الوطني يواجه محترفي الدوري تحضيرا لنهائيات آسيا والعالم

2024-11-05 22:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع- احسان المرسومييواصل منتخبنا الوطني لكرة السلة تدريباته على قاعة الشعب، اليوم الثلاثاء، تحضيرا للمشاركة في منافسات الآسيوية الثالثة المؤهلة إلى نهائيات القارة وكأس العالم، بمواجهة فريق يضم لاعبي الأندية المحترفين في الدوري.وقال رئيس اتحاد كرة السلة حسين العميدي لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن" منتخبنا الوطني يكثف من تدريباته في قاعة الشعب تحضيرا لمنافسات النافذة الثالثة والتي ستكون مؤهلة لنهائيات آسيا وكأس العالم"، مشيرا الى، ان" المنتخب سيواجه فريق يضم لاعبي الأندية المحترفين في الدوري ضمن مباريات تجريبية خلال معسكره الحالي".وأضاف، أن "المنتخب سيواجه نظيره الأردني في 22 من الشهر الحالي ثم يتوجه إلى السعودية لملاقاة منتخبها في 25 من الشهر الحالي".وتابع أن" 21 لاعبا يجري تدريباته حاليا تحت إشراف المدرب الصربي فازلين وسيبقي خلال الأيام المقبلة على 16 لاعبا"، لافتا إلى "تواجد ثلاثة مغتربين ضمن التشكيلة الحالية للمنتخب".