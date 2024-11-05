معتقلو كركوك.. أمل العائلات يتلاشى مع تأخر الكشف عن مصير المغيبين

2024-11-05 22:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أكد الأمين العام للمجلس الموحد في كركوك، حاتم الطائي، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، أن ملف المعتقلين العرب من أهالي كركوك في سجون الإقليم لم يشهد تقدما.

وقال الطائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاتفاق الذي جرى لتشكيل حكومة كركوك نص على حسم ملف المعتقلين العرب، خاصة الموجودين في سجون السليمانية".

وأضاف، أن "الموضوع لم يشهد أي تطور، ولم يتم التحرك على ملف المعتقلين، وهذا يترك الآلاف من العائلات في انتظار، وكان يفترض الكشف عن مصير المغيبين، وهو من أولويات الاتفاق السياسي مع الاتحاد الوطني الكردستاني".

وتم تشكيل لجنة حكومية عراقية، العام الماضي 2023 للبدء بعمليات بحث وتقصٍّ عن المئات من المفقودين من أهالي محافظة كركوك شمالي البلاد، والتي توجه أصابع الاتهامات لسلطات إقليم كردستان بالوقوف وراء عمليات اعتقالهم بين 2014 و2016، خلال سيطرة قوات البيشمركة على المحافظة، وأغلبهم من السكان العرب.

وتضاربت الروايات حول عدد المغيبين من كركوك، فمصادر من المحافظة تؤكد أن عددهم يصل إلى نحو 5 آلاف مغيب في سجون الإقليم، بينما تنفي السلطات الأمنية في إقليم كردستان مرارا وجود مغيبين في سجونها.