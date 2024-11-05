المنتخب الإيراني لكرة اليد يصل النجف لخوض مواجهتين وديتين مع مضيفه العراقي

2024-11-05 22:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وصل المنتخب الإيراني لكرة اليد للرجال إلى محافظة النجف، مساء اليومالثلاثاء، استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره العراقي يوميّ غد الأربعاءوالجمعة.

وقالعضو المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة اليد، حسام عبد الرضا، لوكالة شفق نيوز،إن "المنتخب الإيراني وصل إلى محافظة النجف استعداداً لمواجهة منتخبنا الوطنيفي مباراتين وديتين تقامان في النجف يومي السادس والثامن من الشهر الجاري".

وأضافأن "المباراتين تأتيان ضمن أيام الاسبوع الدولي للكرة اليد، وستقامان فيقاعة السلام بمحافظة النجف عند السادسة مساءً".

وبينعبد الرضا أن "المنتخب الإيراني أتى بكامل نجومه بضمنهم محترفين يلعبون فيالدوري الإسباني".