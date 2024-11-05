2024-11-05 22:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر نادي الموصل لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، نقل مبارياته إلى ملعب عقرة كأرضٍ مفترضة وبديلة عن ملعب سميل في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال رئيس نادي الموصل رائد العبيدي لوكالة شفق نيوز، ان "فريق الموصل وبدءاً من المباراة المقبلة أمام غاز الشمال ستنقل الى ملعب عقرة كأرضٍ مفترضة وبديلة للموصل عن ملعب سميل".

وأضاف العبيدي، أن "ارضية ملعب سميل غير جيدة وقد تؤثر علينا خاصة مع تساقط الأمطار، ولذلك نقلنا مبارياتنا الى ملعب عقرة".