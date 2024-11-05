الفريجي والمشهداني يؤكدان ضرورة التنسيق المشترك بين الكتل واللجان النيابية

2024-11-05 22:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد الأمين العام لتحالف النهج الوطني عبد السادة الفريجي، و رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ضرورة التنسيق المشترك بين الكتل واللجان النيابية.وذكر بيان لتحالف النهج الوطني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لتحالف النهج الوطني عبد السادة الفريجي، استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني والوفد المرافق له، وجدد الأمين العام، التهنئة إلى المشهداني لنيله ثقة غالبية ممثلي الشعب، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تفعيل دور مجلس النواب تشريعيًا ورقابيًا وتطوير الأداء على الصعد كافة".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء، مناقشة مهام السلطة التشريعية في المرحلة المقبلة والتأكيد على ضرورة حسم القوانين الهامة وإيجاد آلية مرنة للتنسيق المشترك بين الكتل واللجان النيابية. "وتابع: "كما تم التأكيد على موقف العراق الثابت في الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد عدوان الكيان الصهيوني على غزة ولبنان، والتضامن الكامل مع حقوق الشعبين في مواجهة هذا العدوان والانتهاكات المستمرة".