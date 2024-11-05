مقتل آمر فوج باشتباك مسلح مع تاجر مخدرات جنوب شرقي بغداد (تحديث)

2024-11-05 23:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل آمر فوج خلال اشتباكمسلح مع تاجر مخدرات جنوب شرقي العاصمة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية داهمت منزلاً في قضاء النهراون جنوبشرقي بغداد يقطنه أحد تجار المخدرات المطلوبين للقضاء، إلا أنه واجه القوة بإطلاقالنار وحصل اشتباك مسلح أدى إلى إصابة آمر فوج في الشرطة الاتحادية برتبة مقدم بجروحخطيرة جداً، توفي على إثرها بعد نقله إلى المستشفى".

وأضافأن "المتهم مطلوب أيضاً بتهمة القتل والاشتباكات استمرت لبعض الوقت قبل أنيتمكن المتهم من الفرار إلى جهة مجهولة"، مشيراً إلى أنه "تم "غلقمداخل ومخارج المنطقة التي حصل فيها الاشتباك بحثاً عنه".

ولفتالمصدر إلى أن "المتهم كان على علم مسبق بأن هناك خطة لمداهمة منزله واعتقالهوفق قرار قاضي، لذلك كان مستعداً مسبقاً للتجهز والاشتباك مع القوة الأمنية".