2024-11-06 00:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت قيادة شرطة واسط، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، توضيحاً حول مقتل شاب من قبل "عصابة ملثمة" في مدينة الكوت.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت اخباراً حول قيام عصابة ملثمة بقتل شاب وسط مدينة الكوت".

وأضافت "اننا نود أن نبين بأن الجناة غير ملثمين وان ما حدث هو بسبب مشاجرة حدثت بين المجنى عليه والجناة قبل يومين وأطلق سراحهم بكفالة بعد عرضهم أمام قاضي التحقيق".

وأوضحت القيادة أن "الأجهزة الأمنية في المحافظة حددت مكان تواجد المجرمين وسينالون جزاءهم العادل"، داعية جميع الصفحات والمنصات الى "توخي الدقة في نشر الاخبار والتأكد من صحتها قبل تداولها، وأنها ستحتفظ بكامل حقها القانوني بحق كل اساء وتداول الأخبار غير الصحيحة".