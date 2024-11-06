2024-11-06 00:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، يوم الثلاثاء، عن أسباب ظهور البقعالنفطية في نهر دجلة بمحافظة صلاح الدين، مؤكداً أنه تم تشخيص الخلل ومعالجته.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، أن "شركة نفط الشمال وبعد ظهور بقع نفطية في مياه نهردجلة ولغرض الوقوف على الخلل ومعالجة المخلفات والنضوحات التي قد تتسبب بالتلوث فيبعض الأراضي القريبة من الحقول النفطية والأنهار، تم إجراء كشوفات ميدانية على مدىيومين والتوصل إلى الإسباب".

وأضافأن "التحقيق بين أن هذه النضوحات والمخلفات تتجمع في المناطق المنخفضةوالوديان ما بين حقول حمرين وحقول مكحول، وأنها ليست تسربات من الأنابيب النفطية،وتقع تحديداً شرقي منطقة (الفتحة) في صلاح الدين".

وأشارالمصدر إلى أن "الأمطار الغزيرة والسيول في المحافظات الغربية والشمالية، جرفتبعض هذه المخلفات والنضوحات النفطية إلى المناطق المجاورة وإلى النهر"، مؤكداًأنه "تم تحديد مصدر الملوثات ووضع خطة محكمة لمعالجتها، من خلال إقامة حواجز وسداتترابية احترازية محكمة بغية منع انجرافها مرة أخرى إلى مجرى نهر دجلة".

وتابعأن "هذه الأعمال استمرت لساعات متأخرة منذ ليلة أمس وهي مستمرة لحين الانتهاءمن المعالجة الجذرية لتلافي آثار انجراف هذه الملوثات ولمنع تكرارها بصورة نهائيةحيث تم حصر الأماكن ولن يتكرر ما حصل من ظهور البقع النفطية في نهر دجلة".

وكانتدائرة ماء محافظة صلاح الدين قد أعلنت صباح يوم أمس الأول الأحد، عن ظهور بركزيتية في نهر دجلة وصلت إلى مناطق في مدينة تكريت، مما اضطرها إلى إيقاف مشاريعالمياه في القضاء مؤقتاً، إلى حين التعامل مع البقع الزيتية ومعالجتها بأسرع وقتممكن.

كماذكرت الدائرة في بيان ورد حينها لوكالة شفق نيوز، أن كوادرها الحكومية تعمل بكاملطاقتها ضمن خطة طوارئ شاملة، للتصدي لتداعيات الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحتالمحافظة.

وبعدساعات من ذلك، أبلغ مصدر محلي في بغداد، وكالة شفق نيوز، باحتمال إغلاق إمداداتالمياه عن أحياء العاصمة بسبب تسرب بقع من النفط الأسود من نهر دجلة في مدينةتكريت نحو العاصمة.

وأوضحالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن السلطات تتحسب أن تتجه بقعت النفط نحو بغداد عبر نهردجلة، مؤكداً أن هذا التسرب يحتوي على مواد كيميائية شديدة الخطورة.