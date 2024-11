2024-11-06 00:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر بين الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، حقيقة زيادة أسعار تذاكر مباراة العراق والاردن. وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنه “ينفي زيادةَ أسعار تذاكر مباراة العراق والأردن المُقرر إقامتها في الرابع عشر من هذا الشهر كما ذكرَ أحدُ المواقع الإخباريّة”، مؤكداً إن “تلك الأخبارَ غيرُ صحيحةٍ” ويأمل الاتحادُ من …

