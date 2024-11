استشهاد ضابط أثناء تنفيذ أمر قبض بحق أحد المطلوبين في بغداد

2024-11-06 01:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نعى وزير لداخلية عبد الامير الشمري، ضابط برتبة مقدم في الشرطة الاتحادية استشهد أثناء تنفيذ أمر قبض بحق أحد المطلوبين في بغداد. وقال الشمري في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “رجال وزارة الداخلية عزموا على ملاحقة الخارجين عن القانون لتخليص المجتمع من هؤلاء المجرمين ولو كلفهم ذلك حياتهم ، وها هي وزارة …

