تفكيك “شيفرة” إحدى الجرائم الالكترونية الغامضة في ميسان.. 3 “قاصرات” بمرمى الاتهام

2024-11-06 01:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ميسان/ عراق اوبزيرفر أعلن قائد شرطة محافظة ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفكيك شيفرة إحدى الجرائم الالكترونية والقبض على (3) أفراد من عناصرها في إحدى مناطق المحافظة. وذكر قائد الشرطة، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنه “بناء على أصل الإخبار الوارد إلينا من قبل المدعين بالحق الشخصي حول فقدان ابنتهم البالغة من العمر 14 عاما، …

