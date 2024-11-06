2024-11-06 02:45:04 - المصدر: ايشان

بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم أمس برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نقلت مواقع أميركية عن تحذيرات وصلت إلى بغداد من واشنطن بشأن الهجوم الإيراني المرتقب. وبحسب موقع أكسيوس الأميركي، فإن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أجرى هو الآخر اتصالاً برئيس الوزراء، محذراً فيه من استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة […]

ظهرت المقالة واشنطن تبتز بغداد: امنعوا الهجوم الإيراني حتى لا تهاجمكم إسرائيل أولاً على ايشان.



