مقتل 20 شخصا على الأقل بغارة إسرائيلية على بلدة جنوب بيروت

2024-11-06 05:00:05 - المصدر: اندبندنت عربية

مبانٍ مدمرة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ ف ب)

في ظل التصعيد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الثلاثاء مقتل 20 شخصاً على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة برجا الساحلية الواقعة على مسافة أكثر من 20 كيلومتراً إلى الجنوب من بيروت.

وأفادت الوزارة في بيان أن الحصيلة غير النهائية للغارة الإسرائيلية على برجا ارتفعت إلى 20 قتيلاً و14 جريحاً. وأضافت "لا تزال عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض مستمرة".

واستمر الدخان في التصاعد من المبنى مساء الثلاثاء في مكان القصف، فيما فرت عائلات عديدة من الموقع.

وهذه هي الضربة الإسرائيلية الثانية التي تستهدف الثلاثاء منطقة خارج معاقل "حزب الله" التقليدية التي تستهدفها إسرائيل منذ 23 سبتمبر (أيلول).

في وقت سابق، أسفرت غارة استهدفت مبنى سكنيا آخر في بلدة الجية قرب برجا عن مقتل شخص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن شقة يستخدمها "حزب الله" تعرضت للاستهداف.

وقالت الحكومة اللبنانية الثلاثاء إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان أودت بحياة 3013 شخصاً على الأقل وإصابة 13553 آخرين منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

نداء عاجل دعماً للبنان

وجه الصليب الأحمر الدولي الثلاثاء نداء عاجلاً لجمع أكثر من 115 مليون دولار للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة في لبنان. وأفاد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أنه أطلق مناشدة لجمع 100 مليون فرنك سويسري (115,8 مليون دولار) للمساعدة في تقديم مساعدات فورية وبعيدة الأمد لنحو 600 ألف شخص متأثرين بالنزاع.

وستخصص الأموال أيضاً لدعم خدمات الإسعاف الحيوية التي يديرها الصليب الأحمر اللبناني في البلاد. وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين الذي يزور بيروت حالياً إن "الاحتياجات الإنسانية في لبنان تتزايد يوماً تلو الآخر".

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وأضاف في بيان أن "الأموال التي تم جمعها في إطار هذا النداء ستسمح للصليب الأحمر اللبناني بمواصلة برامجه المنقذة للأرواح والوصول إلى عدد أكبر بكثير من الناس مع تأثير إيجابي بشكل أكبر بكثير". وتابع أن "الاحتياجات هائلة. أحض المانحين المحتملين على القيام بكل ما في وسعهم للمساهمة".

وشدد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على أهمية زيادة المساعدات في ظل نزوح عدد كبير من الأشخاص واقتراب فصل الشتاء.

وأفادت مديرة عمليات الاتحاد في بيروت لوتي روبرت في بيان "نرى حاجة هائلة لسلع أساسية لمساعدة مئات آلاف الأشخاص الذين فروا من منازلهم". وأضافت أن "العودة إلى منازلهم ليست خياراً في هذه اللحظة، إذ أن مناطق النزاع ما زالت خطيرة جداً. إضافة إلى ذلك، نشعر بالقلق على سلامة جميع العاملين في مجال الصحة بمن فيهم متطوعو الصليب الأحمر اللبناني، خصوصاً في جنوب لبنان".

تأتي المناشدة بعدما جمع مؤتمر للمانحين استضافته باريس الشهر الماضي نحو 800 مليون دولار كتعهدات من أجل تقديم مساعدات في لبنان. لكن الأمم المتحدة حذرت الأسبوع الماضي من أنه ما زال يتعين تحويل هذه التعهدات إلى أموال نقدية وحذرت من أن نداء أممياً آخر لجمع 426 مليون دولار من أجل لبنان أُطلق قبل أكثر من شهر لم يمول إلا بنسبة 17 في المئة.

صفارات الإنذار تدوي في إيلات

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إن صفارات الإنذار دوت في مدينة إيلات الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وذكرت فصائل عراقية موالية لإيران في بيان لها إنها هاجمت "هدفاً حيوياً" في إيلات بطائرات مسيرة. وتشن الجماعات العراقية الموالية لإيران هجمات على إسرائيل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.



