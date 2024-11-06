أجزاء من العراق تتعرض لأمطار خفيفة الشدة لغاية نهاية الاسبوع

2024-11-06 08:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأربعاء، أن تتعرض المناطق الجنوبية من البلاد الى تساقط الامطار تستمر لغاية الأسبوع الجاري.

ووفقا لتوقعات الهيئة، فإن مدن جنوب البلاد تتعرض لهطول زخات من الأمطار خفيفة الشدة، واستمرارها بعد تأثر البلاد بحالة جوية مميزة كانت على بعض المدن .

وأشارت الهيئة إلى أن السبب في استمرار الحالة جنوبا، هو اندفاع كتل مدارية رطبة من بحر العرب تتلقى دعما من مياه البحر الأحمر في الطبقات المنخفضة من الجو مع وجود تبريد ضعيف من بقايا المنخفض الأصلي يعمل على تكاثف هذه الرطوبة على شكل سحب واطئة ومتوسطة الارتفاع.

وأضافت أنه متوقع استمرار الأمطار هذا اليوم ويوم غد الخميس وربما تستمر يوم الجمعة.

وتابعت الهيئة في توقعاتها، أن ما يقلل من كميات الهطول هو سلبية الرياح السطحية الشمالية ويلاحظ ذلك من خلال ضعف فرص الأمطار كلما اتجهنا شرقا لتلاشي السحب بسبب رياح المرتفع السطحي الهابطة.