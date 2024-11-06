اليوم .. أربع مواجهات بدوري نجوم العراق أبرزها ديربي الزوراء والطلبة

2024-11-06 08:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مواجهات ‏في مدن بغداد والسليمانية والكوت.

‏ففي الساعة الـ 2:00 من بعد الظهر يحتضن ملعب نوروز في السليمانية مباراة فريقه نوروز وضيفه فريق الكرمة.

‏بينما يستضيف فريق القاسم على ملعب الكوت فريق النفط عند الساعة الـ 2:45 عصراً.

‏وفي الساعة الـ 5:15 مساءً تقام مباراة واحدة على ملعب الساحر أحمد راضي تجمع فريق الكرخ مع ضيفه فريق كربلاء.

‏بينما يستضيف فريق الزوراء فريق الطلبة في ديربي جماهيري عند الساعة الـ 7:45 مساءً ، وسيقام اللقاء على ملعب الزوراء بعد ان كان مقررا اقامته بملعب المدينة لاعتذار إدارة الملعب استضافته لرش البذور على ارضية الملعب المذكور الذي كان مقررا أن يستضيف اللقاء.