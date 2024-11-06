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اليوم .. أربع مواجهات بدوري نجوم العراق أبرزها ديربي الزوراء والطلبة

اليوم .. أربع مواجهات بدوري نجوم العراق أبرزها ديربي الزوراء والطلبة
اليوم .. أربع مواجهات بدوري نجوم العراق أبرزها ديربي الزوراء والطلبة
2024-11-06 08:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مواجهات ‏في مدن بغداد والسليمانية والكوت.

‏ففي الساعة الـ 2:00 من بعد الظهر يحتضن ملعب نوروز في السليمانية مباراة فريقه نوروز وضيفه فريق الكرمة.

‏بينما يستضيف فريق القاسم على ملعب الكوت فريق النفط عند الساعة الـ 2:45 عصراً.

‏وفي الساعة الـ 5:15 مساءً تقام مباراة واحدة على ملعب الساحر أحمد راضي تجمع فريق الكرخ مع ضيفه فريق كربلاء.

‏بينما يستضيف فريق الزوراء فريق الطلبة في ديربي جماهيري عند الساعة الـ 7:45 مساءً ، وسيقام اللقاء على ملعب الزوراء بعد ان كان مقررا اقامته بملعب المدينة لاعتذار إدارة الملعب استضافته لرش البذور على ارضية الملعب المذكور الذي كان مقررا أن يستضيف اللقاء.

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