2024-11-06 09:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر في اقسامها الغربية، ويكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية،مبينا ان"درجات الحرارة العظمي ستكون في بغداد وصلاح الدين 24،ديالى والانبار نينوى23، كركوك دهوك21،كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والديوانية وواسط25،ميسان والمثنى 26، والبصرة30".

وأضاف "أما في يوم الجمعة فسيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الغربية منهما، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

وأشار إلى أن "السبت المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم ، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".