بعد توالي الخسارات.. أنشيلوتي يهدد لاعبي الريال بإحداث تغييرات عاجلة

2024-11-06 09:20:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

أبدى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قلقه بشأن مستوى الفريق بعد الخسارة 3-1 أمام ضيفه ميلان في دوري أبطال أوروبا، وتلقيه الهزيمة الثانية على التوالي في كل المسابقات للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، موجهًا تهديدًا مبطنًا للاعبي فريقه بضرورة إحداث تغييرات عاجلة.

وخاض ريال المواجهة بعد الخسارة الثقيلة 4-صفر أمام برشلونة الأسبوع الماضي وعانى مجددًا أمام الفريق الإيطالي سواء على مستوى الدفاع أو غياب الشراسة الهجومية.

وحث أنشيلوتي لاعبيه على الاستفاقة سريعًا للحيلولة دون الابتعاد كثيرًا عن أول ثماني فرق ضمن 36 فريقًا بدوري الأبطال، إذ يحتل حاليًّا المركز الـ17 بست نقاط من أربع جولات.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة: "يجب أن نشعر بالقلق، لا يلعب الفريق بصورة جيدة، الفريق ليس متماسكًا، نحتاج أن نكون أكثر تماسكًا وتنظيمًا، تلقينا الكثير من الأهداف، الفريق غير منظم داخل الملعب ونحتاج العمل على ذلك".

وأضاف " يجب علينا التركيز على معطيات الأمس، وهو أن الفريق ليس في أفضل حالاته وعلينا استعادة مستوانا بما يمكننا من المنافسة على اللقب في كل المسابقات، ربما نقوم بإجراء تغييرات في الفريق ليكون أكثر توازنًا ".

وأقر أنشيلوتي بعدم اتزان فريقه ومعاناته دفاعيًّا إذ تلقى تسعة أهداف في آخر ثلاث مباريات وكانت جميعها على ملعبه.

وقلل من أهمية صيحات استهجان أطلقتها الجماهير ضد لاعبين أمثال أوريلين تشواميني وكيليان مبابي، اللذين تعرضا لانتقادات حادة من الجماهير والمحللين مؤخرًا، قائلًا إن مشكلات فريقه جماعية لا فردية.