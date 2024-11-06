أسعار النفط العراقي تحافظ على استقرارها وخامي برنت وتكساس إلى انخفاض

2024-11-06 09:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجل النفط العراقي، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، ارتفاعا طفيفا في الأسعار بثالث أيام تداولات الأسبوع وبالتزامن مع ارتفاع أنخفاض خامي برنت وتكساس.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 69.74 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 72.89 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 1.19+ لكلاهما.

كما أظهرت البيانات انخفاضا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 74.36 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 70.90 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 1.16+ و1.20+.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع