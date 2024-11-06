2024-11-06 10:36:04 - المصدر: ايشان

انتهى التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وتم إغلاق صناديق الاقتراع، لأكثر انتخابات مثيرة للترقب في العالم، بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كمالا هاريس، في حين أعلنت حملة ترامب فوز مرشحها بعد أن أظهرت النتائج الأولية سيطرته على ولاية بنسلفانيا الحاسمة. وقالت وكالة “اسوشييتد برس” أنه تم الآن إغلاق جميع صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة الأمريكية […]

ظهرت المقالة الانتخابات الأمريكية.. الصناديق أغلقت وحملة ترامب تعلن فوزه بعد سيطرته على بنسلفانيا أولاً على ايشان.



