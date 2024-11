2024-11-06 10:45:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةحذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكومة العراقية من إمكانية تعرض العراق لرد عسكري إسرائيلي في حال عدم اتخاذ بغداد خطوات فعّالة لمنع هجوم إيراني محتمل من الأراضي العراقية ضد إسرائيل. ويأتي هذا التحذير وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار النشاطات العسكرية الإيرانية عبر الأراضي العراقية، ما يثير مخاوف من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة في […]

