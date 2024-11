2024-11-06 10:45:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة أعلنت فوكس نيوز، فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسة الأمريكية. وجاء ذلك بحسب احصاء للمحطة الامريكية، والتي اشارت إلى فوز ترامب بالولايات المتأرجحة، مما حسم فوزه. وتعرف الولايات المتحدة نظامًا خاصًا يتعلق بانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث لا تعتمد نتائج الانتخابات على التصويت الشعبي بل على نظام المجمع الانتخابي المكون من 538 صوتًا، حيث […]

The post الإعلان عن فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية appeared first on جريدة المدى.