بحيرة الحبانية تتنفس من جديد: الأمطار تنقذها من شبح الجفاف!

2024-11-06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصشهدت بحيرة الحبانية في محافظة الأنبار انتعاشاً ملحوظاً بعد ارتفاع منسوب المياه فيها، وذلك نتيجة موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية. ويمثل هذا الارتفاع إنقاذاً حقيقياً للبحيرة من خطر الجفاف الذي كان يهددها منذ عدة سنوات نتيجة قلة الأمطار وتراجع التدفقات المائية القادمة إليها. وقد أكد عدد من خبراء البيئة والمختصين أن […]

