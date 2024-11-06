بطموح التعويض.. الجوية يلاقي الخالدية البحريني اليوم بدوري أبطال آسيا

2024-11-06 11:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيلتقي فريق القوة الجوية مضيفه الخالدية البحريني في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2 على ستاد البحرين الدولي.ويسعى الصقور الى رد الاعتبار بعد خسارته في الجولة السابقة أمام الفريق البحريني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، لذا فإن مواجهة الخالدية تعد بمثابة فرصة مناسبة للتعويض ومصالحة الأنصار، والإبقاء على آماله في المنافسة على بطاقتي التأهل الى الدور الثاني .ويعلم مدرب القوة الجوية وسام رزق صعوبة الفريق الخصم وأهمية النقاط الثلاث في لقاء اليوم لذا ركز على رفع الجانب المعنوي للاعبين بالاضافة الى تكثيف الإعداد البدني والفني بغية الوصول الى الجاهزية التامة قبل اللقاء المرتقب.ويقف الجوية بالترتيب الثالث في المجموعة الثانية برصيد (6) نقاط وهو يتخلف بفارق الأهداف عن التعاون السعودي المتصدر والخالدية البحريني الوصيف.



