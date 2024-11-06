2024-11-06 11:01:43 - المصدر: مهرجان منصور

مهرجان ترفيهي عائلي يجمع بين الثقافة والتكنولوجيا الحديثة، من خلال العروض الحيّة، ورش العمل الإبداعية، أكبر حوض كرات في العالم، عرض الطائرات المسيّرة، وموكب الصداقة مع منصور.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (الإثنين، 5 نوفمبر 2024): تستعدّ مدينة زايد الرياضية لاستقبال "مهرجان منصور" في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر، لتتحول إلى وجهة متكاملة تجمع بين الثقافة، الترفيه، والإبداع، مقدمة تجربة فريدة لجميع أفراد العائلة. يتميز المهرجان بتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض الترفيهية التي تعكس روح شخصية "منصور" الكرتونية، الإماراتية والمحبوبة، وتجمع بين حداثة الحاضر وأصالة الثقافة الإماراتية.

أجواء احتفالية وفعاليات لا تنتهي

سيشهد زوار المهرجان أجواءً احتفاليةً وعروضًا فنيةً متنوعة، انطلاقًا من موكب "الصداقة" الخاص بمنصور يوميًا في تمام الساعة 7:30 مساءً، بمشاركة ستين مؤدّيًا محترفًا ما بين استعراضيين، وعازفي طبول. يتضمن الموكب استعراضات بصريّة وموسيقية رائعة مع الروبوتات المضيئة، بالإضافة إلى شخصيات مسلسل "مغامرات منصور" الكرتونية والمحبوبة، ليأخذو هم في رحلة إلى ثلاثة مشاهد وأبعاد مختلفة تعكس التقاليد والثقافة، والتكنولوجيا الحديثة في مكان واحد. وفي ختام كل ليلة سيكون الحاضرون على موعدٍ مع أمسية ساحرة تحت النُّجوم مع 800 طائرة مسيّرة في عرضٍ ضوئيٍ مبهر-، ليحاكي أروع لوحات الفن في سماء العاصمة أبوظبي.

تستمر العروض الترفيهية والمفاجآت في مهرجان منصور، مستضيفة مجموعة من المواهب الإماراتية الشابة وغيرهم من الفنانين البارزين في مجالهم مثل: مقدِّم الحفل والمذيع الإماراتي الشهير "سيف عبدالله"، بالإضافة إلى عازف البيانو الموهوب "أحمد الهاشمي (14 عامًا)"، و"دي جي ميشيل" (12 عامًا)، والتي سبق لها أداءَ عروضٍ مميزة في كوكا كولا أرينا و تومورولاند.

برنامج العروض

يوم الجمعة، الموافق 15 نوفمبر: يبدأ المهرجان بأداءٍ مذهل لعازف البيانو "أحمد الهاشمي"، يليه عازف العود المتألق "قصي المعمري"، لتنتهي في سهرة مع عرض "دي جي جيريمي" والمغنية الإماراتية الموهوبة "فافا ".

يوم السبت، الموافق 16 نوفمبر: سيواصل المهرجان تقديم عروض متميزة مع "أحمد الهاشمي" وعازف العود "جاد الكريم" و"دي جي ميشيل"، ليأتي في الختام عرض "أماندا معلوف وفرقتها" الشهيرة.

يوم الأحد، الموافق 17 نوفمبر: وفي الحفل الختامي سيستضيف المسرح مرة أخرى "أحمد الهاشمي " ، " قصي المعمري"، و"دي جي جيريمي"، ويختتم بعرضٍ خاص من "دي جي كيزا " .

أجواء المهرجان

يوفر المهرجان بيئة ترفيهية شاملة مع مجموعة من الألعاب الممتعة التي تناسب كافة الأعمار مثل: الألعاب القابلة للنفخ، الألعاب الهوائية العملاقة والمتاهات المسليّة، بالإضافة إلى ألعاب التسلق والتوازن، مسارات التحدّي، والأطواق وغيرها الكثير من الأنشطة الحركية والمشوقة للمغامرين الصغار. كما تشمل الفعاليات أيضاً ألعاب الواقع الافتراضي وورش العمل المميزة، بما في ذلك ورشة عمل حول تكنولوجيا الطائرات المسيّرة بواسطة "لومسكي"، حيث يمكن للحضور تعلم أساسيات التقنية وإعداد عروض صغيرة بها. أيضًا وتتضمن الأنشطة الإبداعية الأخرى صناعة الأساور من النظام الشمسي، وصناعة الدمى الإماراتية التقليدية، وتلوين الدمى، والرسم على القمصان والقبعات، بالإضافة إلى ورش عمل بناء الروبوتات الذكية، مما يتيح للمشاركين فرصة الاحتفاظ بتذكارات مميزة وذات بصمة وذكريات لن تُنسى.

وللمزيد من المرح، يمكنهم استكشاف أكبر حوض كرات في العالم، البالغ 45 مترًا ويحتوي على 2.3 مليون كرة ملونة وصديقة للبيئة. وفي حين تم تجميعها في مكانٍ واحد، يمكنها أن تصل إلى ارتفاع بضعف ارتفاع برج خليفة بـ 230 مرة، أمّا في حال وضعها جنبًا إلى جنب، فستمتد على مسافة تزيد عن 400 كيلومتر، وهي المسافة المقدّرة من أبوظبي إلى حدود المملكة العربية السعودية، مما يجعلها تجربة استثنائية لا تعوض. سيجوب أرض المهرجان فرق العروض المتنقلة بعرضهم الممتع، المكوّن من عارضي الطبول والشخصيات الاستعراضية من طويلي القامة بالإضافة إلى شخصيات الواقع الافتراضي، مشكّلين أجواء حماسية، تنعش وتنشر السعادة في كل مكان. من سينما عائلة منصور والتي ستعرض حلقات حصرية من "مغامرات منصور: عصر الذكاء الاصطناعي"، إلى العروض المسرحية المدهشة، عروض الطائرات المسيرّة، موكب الصداقة مع منصور والأصدقاء ومناطق الترفيه الكثيرة والمميزة، يعدكم مهرجان منصور بتقديم تجربة ترفيهية، متكاملة تحمل مزيجًا من الثقافة التقليدية وسبل الترفيه المتطورة والمواكبة للعصر.

خيارات الطعام

يقدم مهرجان منصور تشكيلة واسعة من الوجبات والأطباق الشهيّة والمتنوعة التي تلبي جميع الأذواق، ابتداءً من الوجبات الشهية إلى الحلويات اللذيذة، والمقدمة من شاحنات الطعام المستوحاة من "مغامرات منصور". ومن أشهر العلامات التجارية المشاركة في المهرجان: "سولت"، "مزرعة مطر"، "لقيمات ورقاق"، "أورو بيزيريا"، "هاوس أوف بوبس"، "شوت كافيه"، "فيتناميز فوديز"، "جيلاتون"، "فريت".

إرث حضاري عالمي

بدعم من شركة أبوظبي للترفيه (ADEC)، وتقديم من شركة ""سلوشنز بلس" التابعة لمجموعة مبادلة، يمثل "مهرجان منصور" تعاونًا ثقافيًا متميزًا وخطوة فريدة نحو تعزيز الهوية الثقافة وتقديم تجارب ترفيهية ومبتكرة تلائم كافة الأعمار. وقد أعربت نورة الحمادي، المدير العام لشركة أبوظبي للترفيه (ADEC) والرئيس التنفيذي لـشركة بداية للإعلام عن فخرها بالمهرجان، قائلة: "يُعد مهرجان منصور احتفالًا بثقافتنا وترسيخًا للقيم التراثية في مجتمعنا، وإنجازاتنا الإبداعية، ونهدف من خلاله لإلهام وإشراك جميع الفئات العمرية في المجتمع، ونفخر بتقديم تجربة فريدة في العاصمة أبوظبي".

مع وجود خطط مستقبلية لنقل مهرجان منصور إلى الساحة العالمية، تأتي هذه المبادرة كخطوة أوليّة بدعم من الشريك المؤسس مجموعة "سند"، " والشريك المعاون "ستراتا" للتصنيع، كونهم يشكلان ركيزة أساسية في تعزيز مكانة أبوظبي على الصعيد العالمي.

كونوا جزءًا من هذا الحدث الفريد! سارعوا بحجز تذاكركم الآن، واستعدوا لثلاثة أيامٍ مليئة بالمفاجآت، والذكريات التي لا تُنسى!

مواعيد وأوقات الفعالية:

من 15 إلى17 نوفمبر 2024

من الساعة 4:00 عصراً إلى 10:00 مساءً يومياً

تتوفر تذاكر مهرجان منصور عبر موقع "بلاتينيوم ليست" بسعر 30 درهم عند الشراء عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي لمهرجان منصور على www.mansourfestival.ae، أو متابعة حساباتنا على إنستغرام @adecmanagement و@mansourfestival.