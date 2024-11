ضبط بحوزته امفيتامين وكافيين وكيمادرين.. المؤبد لتاجر مخدرات في ديالى

2024-11-06 11:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ديالى / عراق اوبزيرفر أصدرت محكمة جنايات ديالى، اليوم الاربعاء، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “المدان ضبطت بحوزته 2 كيلو و209 غرام من مادة الامفيتامين والكافيين المخدرة، فضلا عن مئتين وخمسة وخمسين غرام من مادة الكيمادرين بقصد الاتجار بها وبيعها …

