ازدحامات كارثية في بغداد

2024-11-06 11:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر شهدت العاصمة بغداد صباح اليوم الأربعاء ازدحامات كبيرة في الطرق والساحات الرئيسية. وجاءت قائمة الازدحامات كالاتي: جسر وسريع الدورة جسر الجادرية وتقاطع جامعة بغداد شارع المطار وسريع القادسية نفق الزيتون وشارع يافا وجسر الجمهورية مجسر الربيعي وشارع الصناعة ومجسر العلوية وشارع مثنى الشيباني ازدحامات متصلة ومتفرعة شارع النضال وشارع الوزارات لغاية …

