انخفاض أسعار الدولار مقابل الدينار في أسواق بغداد واربيل

2024-11-06 11:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150750 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت يوم أمس الماضي 151150 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا، بينما بلغ الشراء 149750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 150950 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 150850 دينارا مقابل 100 دولار.