2024-11-06 12:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أبدى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قلقه الشديد بشأن أداء فريقه بعد الخسارة 3-1 أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة الثانية على التوالي في جميع المسابقات، وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها الفريق لهذه السلسلة من الهزائم منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتلقى ريال مدريد الهزيمة في المباراة التي جرت على ملعبه، بعد خسارته الكبيرة 4-0 أمام برشلونة الأسبوع الماضي، ليعاني مجددًا من مشاكل في الدفاع وغياب الفاعلية الهجومية.

وحث أنشيلوتي لاعبيه على ضرورة العودة سريعًا إلى مستواهم المعتاد لتجنب الابتعاد عن فرق المقدمة في دوري الأبطال، حيث يحتل الفريق المركز الـ17 برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة: "يجب أن نشعر بالقلق، الفريق لا يلعب بصورة جيدة. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر تماسكًا وتنظيمًا، لقد تلقينا الكثير من الأهداف، والفريق غير منظم داخل الملعب. نحتاج إلى العمل على ذلك".

وأضاف: "علينا أن نركز على واقع الفريق حاليًا، يجب استعادة مستوانا لنتمكن من المنافسة على الألقاب في كل المسابقات. ربما نقوم بتغييرات في الفريق لجعله أكثر توازنًا".

واعترف أنشيلوتي بأن فريقه يعاني من مشاكل دفاعية، بعد تلقيه تسعة أهداف في آخر ثلاث مباريات، جميعها على ملعبه. ورغم ذلك، قلل من أهمية صيحات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير ضد بعض اللاعبين مثل أوريلين تشواميني وكيليان مبابي، مشددًا على أن المشكلة جماعية وليست فردية.

وأضاف: "المشكلة ليست في الحافز أو العقلية، بل هي مشكلة جماعية يجب تداركها بسرعة. ينقصنا شيء، ونحن لم نتمكن من تقديم أفضل مستوياتنا. يجب أن نستعيد الصلابة التي افتقدناها".

وأردف: "علينا تقبل الانتقادات والواقع، نريد أن نقدم أداءً أفضل لأننا لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو حتى نهاية الموسم. يجب أن نحسن دفاعنا ونبحث عن حلول دون اتخاذ تغييرات جذرية".