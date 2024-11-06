2024-11-06 12:27:04 - المصدر: ايشان

تقدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، بالتهاني إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ونائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس، بمناسبة فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال بارزاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع أكس: “أتقدم بأحر التهاني إلى الرئيس ترامب‬⁩ ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما […]

ظهرت المقالة أول السياسيين العراقيين.. البارزانيان يهنئان ترامب ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية أولاً على ايشان.



