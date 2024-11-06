2024-11-06 12:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت أمانة بغداد، عن اتخاذ تدابير احترازية وإجراءات وقائية تحسباً لوصول بقع زيتية في نهر دجلة إلى محافظة بغداد، مؤكدة أنه من المتوقع أن تصل البقعة إلى مناطق بغداد اليوم الأربعاء. ووردت بقعة نفطية مؤخراً مع السيول القادمة من الوديان القريبة من مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين إلى نهر دجلة، في وقت طمأنت […]

ظهرت المقالة “بقعة دجلة الزيتية” تصل اليوم إلى بغداد وأمانة العاصمة تؤكد اتخاذ إجراءاتها أولاً على ايشان.



