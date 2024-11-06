الخارجية النيابية: ترامب مطلوب للقضاء العراقي لكن مصلحة البلاد أولى

2024-11-06 12:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، عن كيفية تعامل العراق مع دونالد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مع وجود مذكرة قبض صادرة بحقه من قبل مجلس القضاء الأعلى في البلاد بتهمة ارتكابه عملية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، ان "ترامب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترامب الى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن"، مشيرا الى أن "أمريكا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة".

وأضاف الموسوي، وهو نائب عن الإطار التنسيقي أن "ترامب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق"، لافتا الى أن "زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة جنوده في قاعدة عين الأسد بمحافظة الانبار، لكن العراق سيتعامل مع ترامب بشكل طبيعي".

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية أنه "في حال زار ترامب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ تلك مذكرة بشكل حقيقي بحق ترامب".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كان قد هاجم بشدة، إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك خلال كلمة له في حفل تأبيني أقيم ببغداد العام 2023 بالذكرى السنوية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس بغارة جوية قرب مطار بغداد الدولي مطلع عام 2020.

كما أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، صدور أوامر قبض بحق ترامب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس.