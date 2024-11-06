دخل معها بعلاقة عاطفية.. مسن بعمر يقارب الـ 70 يبتز فتاة في بغداد بنشر صورها

2024-11-06 12:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، انهاء حالة ابتزاز إلكتروني من قبل رجل مسن لفتاة، بعد تهديدها بنشر صورها.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" مفرزة البياع بقسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية أنهت حالة ابتزاز تعرضت لها فتاة من قبل رجل مسن يبلغ من العمر(67) عاماً، وذلك بعد أن استدرجها في علاقة عاطفية على الفضاء الالكتروني".

وأضافت، إن" الرجل هدد الفتاة بنشر الصور ومقاطع الفيديو التي حصل عليها بطرقه الشيطانية، وعلى الفور تدخلت الشرطة المجتمعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المبتز، كما تم مسح محتوى هاتف.