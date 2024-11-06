القبض على عصابة تسليب في النجف

2024-11-06 12:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

اعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني 2024) القبض على عصابة تسليب نفذت عمليات اجرامية في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزها القت القبض على عصابة تسليب تحت تهديد السلاح قامت بارتكاب 9 عمليات تسليب خلال 4 أيام بواسطة دراجة نارية، كما نفذت عمليات إطلاق نار على المواطنين خلال عملياتها الاجرامية، أدت لإصابة احدهم بساقه".

وأضافت ان " عملية القاء القبض على هذه العصابة المكونة من 3 متهمين، جاءت من خلال فريق عمل مختص نجح في جمع المعلومات وتتبع كاميرات المراقبة وبعد استحصال الموافقات القضائية".

وأكدت انه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف بقيامهم بعمليات تسليب تحت تهديد السلاح في عموم المحافظة، حيث تم توقيفهم وفق احكام 442 من قانون العقوبات العراقي".



