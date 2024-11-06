جيش الكيان يسقط طائرتين مسيرتين أطلقتا من العراق

2024-11-06 12:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن جيش الكيان الصهيوني، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، اسقاط طائرتين مسيّرتين أطلقتا من العراق باتجاه إسرائيل.

ووفق ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد دخلت إحدى الطائرتين المجال الجوي الإسرائيلي في صحراء العربة، بالقرب من مطار رامون، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في بلدة إليباز الجنوبية.

واضاف الجيش إن" الطائرة المسيّرة الثانية أسقطت قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأربعاء، الهجوم على ما وصفته بالهدف الحيوي جنوب الأراضي المحتلة "نصرة لفلسطين ولبنان".

في حين قال جيش الاحتلال إنه اعترض طائرة مسيرة دخلت الأراضي الإسرائيلية من الشرق، مما أدى لانطلاق صفارات الإنذار في منطقة وادي عربة الممتدة من البحر الميت إلى إيلات الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت أمس الثلاثاء في بيان أن "مجاهديها هاجموا هدفا حيويا في أم الرشراش (إيلات) المحتلة".

ودعما للمقاومة في قطاع غزة، تشن فصائل مسلحة عراقية منذ أشهر هجمات عدة بالصواريخ والمسيّرات على أهداف إسرائيلية بينها إيلات (جنوب)، وواصلت هجماتها مع توسيع تل أبيب حربها لتشمل لبنان.