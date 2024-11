2024-11-06 12:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

أسوشيتد برس»: ‏♦️الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوى له على الإطلاق ،بعد فوز ترامب في الانتخابات.

