2024-11-06 12:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر سجلت اسعار صرف الدولار الاميركي مقابل الدينار العراقي اليوم الاربعاء، انخفاضا طفيفا في بورصة بغداد. وشهدت أسعار الدولار انخفاضا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150750 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار. وسجلت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 151750 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 149750 دينارا لكل …

The post انخفاض طفيف لاسعار الدولار في بغداد first appeared on Observer Iraq.