عاجل| اول موقف عراقي.. نيجرفان البارزاني يهنيء بفوز ترمب

2024-11-06 12:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كوردستان / عراق اوبزيرفر هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على فوزه برئاسة الولايات المتحدة، متطلعاً إلى تعزيز الشراكة الثنائية. وقال نيجيرفان بارزاني في تهنئة نشرها عبر حسابه على “إكس”، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024): “أتقدم بأحر التهاني للرئيس دونالد ترمب، ونائبه جيه دي فانس، على فوزهما في الانتخابات”. …

