2024-11-06 12:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت دائرة أنواء الناصرية عن تأثر المدينة بمنخفض جوي قادم من البحر الأحمر، مما يزيد من احتمالية تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في مناطق متفرقة من المحافظة غدًا الخميس. وأوضح مدير أنواء الناصرية، أحمد كريم، أن المنخفض الجوي جلب مدا رطوبيا يؤثر على المنطقة، ومن المتوقع أن...

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