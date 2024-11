الحماية الاجتماعية في ذي قار تطلق رواتب شهر تشرين الثاني للمستفيدات

2024-11-06 12:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن قسم شؤون المرأة التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ذي قار عن إطلاق رواتب شهر تشرين الثاني للمستفيدات من الإعانة الاجتماعية في المحافظة. وصرح مدير الحماية الاجتماعية للمرأة، نوفل عبد الحميد، أن الرواتب شملت 41,550 مستفيدة، من الأرامل والمطلقات والأيتام، بالإضافة إلى المستفيدات من برامج الإعانة...

