زيدان وممثل الأمم المتحدة يبحثان الإجراءات القضائية لتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي بالعراق

2024-11-06 13:40:02 - المصدر: واع

بغداد -واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اليوم الأربعاء، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان الإجراءات القضائية الخاصة بتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلد.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان رفقة نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق كلاوديو كوردوني".وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث الإجراءات القضائية الخاصة بتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلد".