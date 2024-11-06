250 ألف دينار غرامة لكل عضو يغيب عن جلسات مجلس ديالى

2024-11-06 15:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بفرض مجلس ديالى غرامة تصل إلى 250 ألف دينار على الأعضاء الذين يتغيبون عن جلسات المجلس.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس مجلس ديالى عمر الكروي وجه بفرض غرامة قدرها 250 ألف دينار على أي عضو لم يحضر أي جلسة للمجلس"، مبينا أن "المبلغ يكون عن كل جلسة وليس على جميع الجلسات".

وأضاف أن "الإجراء اتخذ نتيجة غياب معظم أعضاء المجلس عن جلسة مهمة يوم أمس كان جدول أعمالها مناقشة الواقع الخدمي وإيجاد حلول لغرق المناطق جراء غزارة الأمطار".