حماس: فوز ترامب يضعه أمام اختبار إنهاء الحرب خلال ساعات!

2024-11-06 15:35:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، اليوم الأربعاء، إن فوز المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب بالمنصب "يجعله أمام اختبار لترجمة تصريحاته بأنه يستطيع وقف الحرب خلال ساعات". وأضاف أبو زهري في تصريحات لرويترز أن "خسارة الحزب الديمقراطي هو الثمن الطبيعي لمواقف قيادتهم الإجرامية تجاه غزة"، ودعا ترامب إلى "الاستفادة من […]

