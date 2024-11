2024-11-06 15:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

النجف/ عراق اوبزيرفر أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أمراً إدارياً بتكليف محافظ النجف الأشرف بإدارة مطار المحافظة. ادناه نص الوثيقة:

