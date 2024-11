القاضي زيدان والحسان يبحثان الاجراءات القانونية الخاصة باستقرار البلاد

2024-11-06 15:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاربعاء، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان الاجراءات القضائية الخاصة لتحقيق الاستقرار الامني بالبلد. وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الاربعاء الموافق 6 / 11 / …

