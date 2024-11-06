التواصل الحكومي: الجهد الخدمي أنجز 80‎ بالمئة‎ من أعماله ووضع خطة للمحافظات الفقيرة

2024-11-06 15:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب، عضو فريق الجهد الخدمي والهندسي قاسم الظالمي، اليوم الأربعاء، أن تفعيل الجهد الهندسي هو عبور للبيروقراطية التي شغلتها الوزارات والجهات القطاعية سابقاً، فيما أشار رئيس فريق التواصل الحكومي عمار منعم الى أن الجهد الخدمي أنجز 80‎ بالمئة‎ من أعماله.

وقال الظالمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قضية تفعيل الجهد الهندسي كانت عبوراً للبيروقراطية التي قد شغلتها الوزارات سابقا والجهات القطاعية، وهو روتين مجبر عليه من قبل الوزارات أو الهيئات"، لافتا إلى أن "رئيس مجلس الوزراء سرع بتشكيل الجهد الهندسي على أن يكون لديه تنسيق عالي المستوى مع الوزارات والجهات القطاعية، في تلبية خدمات مهمة يتطلع لها المواطن العراقي".

وأضاف "دخلنا مناطق من غير الممكن الدخول إليها من قبل الأمانة أو المحافظة في بغداد وباقي المحافظات لأنها غير مشمولة ضمن الموارد الحكومية"، مشيرا إلى أن "رئيس مجلس الوزراء شرع بقرار مجلس الوزراء 286 بتشكيل الجهد الهندسي للدخول للمناطق المهمة المأهولة سكانياً والتي لم يتم شمولها ضمن الموازنات العامة ضمن القرارات المتاحة لها كمساحة لتقديم الخدمة التي حرمت منها تلك المناطق".

وأوضح أنه "كانت لدينا تحديات كبيرة إحداها عدم فهم المواطن لنوعية الخدمة المقدمة، لكن رئيس مجلس الوزراء شكل فرقاً جماهيرية للتفاوض مع الشيوخ والشباب كنوع من التواصل الجماهيري وطرح توضيح لعمل الجهد الهندسي وكيفية تقديم الخدمة للمواطن".

ولفت إلى أن "هناك استجابات صحيحة وميدانية من قبل المواطن بعد أن لمس من الجهد الهندسي ما قدمه من خدمة وفهم أن غايته الأساسية هو المواطن العراقي".

من جهته أكد رئيس فريق التواصل الحكومي عمار منعم لوكالة الأنباء العراقية (واع) ،أن "الفريق أنجز بحدود ‎%‎ 80من الخطة التي وضعها حتى الان في بعض المحافظات"، لافتا إلى أن "فرق الجهد الخدمي والهندسي انطلقت متأخرة في بعض مناطق العاصمة ومن ثم بدأت تنتقل الى المحافظات".

وأوضح أنه "تم تشكيل فريق جديد بناءً على مقترح من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليعالج المشاكل الموجودة رغم أن الحكومة في الفترة السابقة لم تمتلك التخصيصات المالية الكافية لكنها حققت منجزاً على صعيد الجهد الخدمي وأيضا على صعيد العمل الحكومي بشكل عام".

وتابع: "تم البدء بـ 10 محافظات وسوف نبدأ بالمحافظة 11 خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "فريق الجهد الخدمي ليس معنياً بالمناطق الفقيرة والعشوائية فقط والتي لم تقدر الوزارات والمؤسسات المعنية من الوصول إليها، بل هناك خطة كاملة للمحافظات الفقيرة".

ولفت الى أن "لدينا صندوقاً اسمه صندوق المحافظات الأشد فقراً، عمله غير عمل فريق الجهد"، مبيناً أن الجهد حاليا لديه خطط واضحة ومحددة بالمناطق التي ليست ضمن التخطيط الأساسي والتي لا تستطيع الوزارات المعنية من الوصول إليها".



