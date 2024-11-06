عقب انتهاء المؤتمر الثاني لرؤسائها.. مجالس المحافظات تصدر عدة توصيات

2024-11-06 15:40:02 - المصدر: واع

كربلاء- واع- عباس الرحيمي

أصدرت مجالس المحافظات، اليوم الأربعاء، عدة توصيات، فيما أكدت الحاجة للعمل على سرعة إنجاز تشريع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وقال رؤساء المجالس في البيان الختامي للمؤتمر الثاني لرؤساء مجالس المحافظات في محافظة كربلاء المقدسة الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "اجتمع المشاركون في المؤتمر الثاني لرؤساء مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في محافظة كربلاء المقدسة بحضور أحمد الفتلاوي المنسق العام لشؤون المحافظات و رؤساء مجالس المحافظات".

وأكد المشاركون على "ضرورة عقد مثل هذه المؤتمرات لتوحيد الرؤى للعمل المشترك والتنسيق مع مجلس النواب العراقي والحكومة المركزية للوصول الى إيجاد حلول ناجعة وجذرية بما تخدم مصلحة البلاد وقد قرر المؤتمرون عدة توصيات أهمها:

أولاً : تدارس المؤتمرون بما جاء في البيان الصادر عن المرجعية الدينية العليا بمناسبة لقائها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان وبمحاوره كافة وتقرر تبني ما جاء فيه من قبل الحكومات المحلية ودعوة مجلس النواب والحكومة الاتحادية لاستثماره وجعله خارطة طريق للسير عليها لما تمثله من رؤية واضحة في عراقنا العظيم.

ثانياً : تأكيد الحاجة للعمل على سرعة إنجاز تشريع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم أو تعديل القانون النافذ وبما يتلاءم مع مبدأ منح المحافظات الصلاحيات الواسعة في المجالين الإداري والمالي.

ثالثاً: قرر المؤتمرون دعوة مجلس النواب العراقي والحكومة المركزية لدعم موازنات المحافظات لتمكينها من تقديم الخدمات اللازمة والضرورية لأبناء محافظاتها.

رابعاً: أكد المؤتمرون أهمية الاستقرار السياسي في المحافظات كونه مدخلاً لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والدعوة موجهة الى كل الكتل السياسية لمراعاة ذلك".