2024-11-06 15:42:24 - المصدر: معرض السجاد والأرضيات

يُنتظر أن يكون معرض السجاد والأرضيات 2025 الذي سيتم تنظيمه في Türkiye حدثًا بارزًا في هذه الصناعة، كما يُعد إحدى الوجهات الأساسية للزوار من دول الخليج. يتسم المعرض بضمه لأحدث الصيحات والابتكارات ومجموعة كبيرة من المنتجات، الأمر الذي يوفر فرصة فريدة للشركات الخليجية لاستكشاف الشراكات والتعرف على موردين جدد واكتساب مزيد من المعلومات عن الصناعة العالمية.

إسطنبول — تُجرَى التحضيرات لمعرض السجاد والأرضيات 2025 (CFE)‏ القادم، والمقرر عقده في الفترة من 7 إلى 10 يناير 2025 في Istanbul Expo Centre، على قدمٍ وساق مع تسارع وتيرة أنشطة التسويق وتسجيل العارضين. وانطلاقًا من النجاح الذي حققه المعرض في دورته الافتتاحية في ديسمبر 2023، يعود المعرض بمساحة عرض أكبر تصل مساحتها الآن إلى 120,000 متر مربع، ما يتيح المجال لمزيد من العارضين واستقبال عدد أكبر من الزوار.

وبعد الإقبال الكبير والاهتمام الملموس الذي حققه المعرض خلال دورته الأولى التي اجتذبت أكثر من 21000 زائر من نحو 103 دول، سيضم معرض 2025 ثلاث قاعات إضافية. من المتوقع أن يجذب هذا الحدث، الذي تشارك في تنظيمه مجموعة Tüyap Exhibitions Group، وIstanbul Carpet Exporters Association، وSoutheastern Anatolia Carpet Exporters Association، نخبةً من المتخصصين في هذا المجال والمصممين والمشترين من الولايات المتحدة وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وغيرها.

عرض أحدث الصيحات والابتكارات في المجال

يمثل معرض السجاد والأرضيات 2025 فرصة سانحة للزوار لاستكشاف أحدث الصيحات والابتكارات في مجال السجاد والبُسُط وحلول الأرضيات. فمن المتوقع أن تتنوع المنتجات المعروضة بين السجاد المصنوع يدويًا والسجاد المصنوع آليًا وأغطية الأرضيات القماشية وما يرتبط بهم من إكسسوارات، وبهذا يقدم المعرض عرضًا متكاملاً لهذا القطاع. كم ستُقام فعاليات خاصة تركز على التوجهات المستقبلية وتطورات السوق خلال أيام المعرض.

وقد صرح المدير العام لشركة Tüyap Fairs Production Inc، إلهان إرسوزلو، قائلاً: "بوصفه أحد أسرع المعارض نموًا في هذا القطاع، سيوفر معرض السجاد والأرضيات 2025 منصة فعّالة للمتخصصين في مجال السجاد والأرضيات من كافة أنحاء العالم للتواصل وتبادل الأفكار واستكشاف فرص الأعمال. ويعكس التوسع المستمر للمعرض معدل الطلب القوي الذي تشهده الصناعة والدور الريادي لـ Türkiye في السوق العالمية."

مد الجسور بين الأسواق الغربية والخليجية

يُمثّل معرض السجاد والأرضيات منصة مهمة لشركات منطقة الأناضول الطامحة للتوسع في أسواق دولية جديدة، حيث يقدم المعرض منتجات مبتكرة ومميزة لتعزيز العلاقات التجارية القائمة والجديدة على حد سواء. ومن المتوقع أن تشهد صادرات السجاد من Türkiye، والتي تتجاوز بالفعل 2,8 مليار دولار، مزيدًا من النمو بفضل شبكة العلاقات التي أتاحها هذا الحدث العالمي.

للمزيد من المعلومات عن التسجيل والمشاركة، يرجى زيارة الموقع التالي http://www.icfexpo.com.