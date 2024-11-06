السوداني يهنئ ترامب ونائبه بفوزهما في سباق البيت الأبيض

2024-11-06 15:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.



وكتب السوداني في تدوينة على حسابه في منصّة "إكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، "نهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس والشعب الأمريكي بنجاح العملية الانتخابية، ونؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وأضاف، "نتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات متعددة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين".