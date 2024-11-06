2024-11-06 15:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، على كيفية تعامل العراق مع الرئيس الأمريكي الجديد المنتخب دونالد ترامب في ظل وجود مذكرة قبض صادرة بحقه من قبل مجلس القضاء الأعلى العراقي.

وقال العرداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فوز ترامب حدث مهم أمريكيا وعالميا، فهو سيؤثر على كثير من السياسات والمواقف الامريكية تجاه حلفاء وخصوم واشنطن، وسيكون لذلك تداعياته الواضحة في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف انه "اما عراقيا فان صانع القرار العراقي بحاجة ماسة الى التعامل بحذر مع إدارة أمريكية جديدة غير مستعدة لتقبل الضغط عليها او تهديد مصالحها، فبدون الحكمة والحذر قد يتعرض العراق الى مخاطر حقيقية ممكن تجنبها بالحكمة والحذر".

وبين انه "بالنسبة لمذكرة القبض على ترامب فهي لا قيمة لها، ولن نتوقع ان تقوم سلطات انفاذ القانون في العراق بالقبض على الرئيس الأمريكي في حال دخوله العراق، فهي ستبقى مجرد مذكرة غير قابلة للتنفيذ موضوعة في ادراج القضاء العراقي، وسيبقى الحديث عن هذه المذكرة مجرد حديث اعلامي وسياسي، وربما تحاول السياسة الخارجية العراقية تقليل قيمته حتى لا تحرج نفسها امام صانع القرار في واشنطن".

وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب من على منصة مركز مؤتمرات بالم بيتش بولاية فلوريدا، اليوم الأربعاء، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب: "أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي لأكون الرئيس الـ47".

وتابع: "حققنا نصرا سياسيا لم تشهد بلادنا مثله من قبل".

وأضاف ترامب: "حققنا الفوز في الولايات المتأرجحة، صنعنا التاريخ الليلة وهذا نصر سياسي، سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة".