السوداني يهنئ ترامب وفانس ويؤكد التزام العراق بتعزيز العلاقات مع أمريكا

2024-11-06 15:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، الرئيس المنتخب دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس والشعب الأمريكي بنجاح العملية الانتخابية.

وأكد السوداني في تغريدة له على موقع X "التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "العراق يتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين".

وكان ترامب قد أعلن فوزه بولاية رئاسية ثانية، مؤكداً أن الشعب منحه هذه الولاية الجديدة.

وفي كلمة ألقاها عقب إعلان النتائج الأولية، قال ترامب: "لقد فزت فوزاً تاريخياً، واستعدنا الأغلبية في مجلس الشيوخ"، وتعهد "بانهاء الحروب".

وفي وقت سابق، كشفت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عن اعتزام العراق التعامل مع دونالد ترامب بشكل طبيعي رغم مذكرة القبض الصادرة بحقه من القضاء العراقي بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وصرح عضو اللجنة النائب مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، بأن المصلحة الوطنية تقتضي هذا التعامل، مؤكداً أن العلاقات بين بغداد وواشنطن لن تتأثر بعودة ترامب للرئاسة، مشيراً إلى صعوبة تنفيذ مذكرة القبض في حال زار ترامب العراق مستقبلًا.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كان قد هاجم بشدة، إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك خلال كلمة له في حفل تأبيني أقيم ببغداد العام 2023 بالذكرى السنوية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس بغارة جوية قرب مطار بغداد الدولي مطلع عام 2020.

كما أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، صدور أوامر قبض بحق ترامب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس.